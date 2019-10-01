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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Від адвоката Трампа у Конгресі США вимагають документи щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Три комітети Палати представників Конгресу США - з питань розвідки, закордонних справ та нагляду та реформ - офіційно вимагають в адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані документи, які стосуються скандалу навколо Трампа і України. Відповідний запит оприлюднений на сайті одного з комітетів Палати представників, передає УНН.

Від адвоката Трампа у Конгресі США вимагають документи щодо України

"Неспроможність або відмова виконати повістку, навіть на вимогу президента чи Білого дому, стане доказом перешкоджання розслідуванню Палати представників щодо імпічменту і може бути використано підштовхнути до несприятливих висновків щодо вас та президента", - йдеться у запиті.

Зазначається, що розгляд включає розслідування звинувачень, що "ви діяли як агент президента у схемі, спрямованій на просування його особистих політичних інтересів через використання повноважень Офісу президента".

Як вказано у запиті, матеріали необхідно надати до 15 жовтня.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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