Від адвоката Трампа у Конгресі США вимагають документи щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Три комітети Палати представників Конгресу США - з питань розвідки, закордонних справ та нагляду та реформ - офіційно вимагають в адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані документи, які стосуються скандалу навколо Трампа і України. Відповідний запит оприлюднений на сайті одного з комітетів Палати представників, передає УНН.
"Неспроможність або відмова виконати повістку, навіть на вимогу президента чи Білого дому, стане доказом перешкоджання розслідуванню Палати представників щодо імпічменту і може бути використано підштовхнути до несприятливих висновків щодо вас та президента", - йдеться у запиті.
Зазначається, що розгляд включає розслідування звинувачень, що "ви діяли як агент президента у схемі, спрямованій на просування його особистих політичних інтересів через використання повноважень Офісу президента".
Як вказано у запиті, матеріали необхідно надати до 15 жовтня.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.