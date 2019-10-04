WSJ: Трамп відкликав посла в Україні після скарг його оточення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп відкликав посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович через скарги на те, що вона перешкоджала проведенню розслідування стосовно колишнього віце-президента Джозефа Байдена. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними джерела газети, інформацію про те, що Йованович намагається підірвати спроби Білого дому переконати владу в Києві провести розслідування щодо Байдена, надавали Трампу його союзники, які не входять до адміністрації американського лідера, а також особистий адвокат президента Рудольф Джуліані.
Джерела видання стверджують, що співробітникам Держдепартаменту США дали зрозуміти, що відкликання посла в Україні є одним із пріоритетних завдань для Трампа.
Його ідею, за даними газети, підтримав держсекретар США Майкл Помпео.
The Wall Street Journal наводить слова Джуліані, який заявив виданню, що напередодні відкликання Йованович він вказував Трампу на те, що в особистих бесідах вона висловлювала невдоволення американським президентом.
На думку адвоката президента, посол перешкоджала проведенню розслідування у відношенні Байдена і його сина Хантера.
При цьому, за словами Джуліані, навесні цього року, коли він згадав Йованович в розмові з Трампом, той "згадав, що раніше у нього з нею були труднощі, і він був упевнений в тому, що вона вже звільнена".
У липневій телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським, стенограма якої була опублікована Білим домом минулого тижня, Трамп підтвердив, що відкликав Йованович, оскільки був дуже нею незадоволений.
"Колишній посол Сполучених Штатів [в Україні], жінка, неприємна людина, я хотів, щоб ви це знали", - зазначив Трамп. Йованович достроково завершила свою роботу в Україні в травні нинішнього року.
Нагадаємо, 11 жовтня Марі Йованович дасть свідчення по телефонній розмові двох лідерів в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.