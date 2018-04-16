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WSJ: Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии

WSJ: Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии

Киев  •  УНН

 • 10248 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривал три различных варианта нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражения российских и иранских объектов. Американский лидер в результате утвердил гибридный вариант, который был воплощен в субботу, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

По данным издания, три опции были представлены в Белом доме министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Первый и наиболее умеренный вариант предусматривал нанесение ударов по сирийским объектам, которые имели, по данным Пентагона, отношение только к химоружию. Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения. Третий, включавший вероятное поражение российских ПВО в Сирии, был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность вооруженных сил арабской республики, не затрагивая правительственные объекты, утверждает издание.

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По данным издания, сам Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории страны, если это понадобится для уничтожения сирийской военной техники. Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности действий. В результате американский президент остановился на гибридном варианте, включающий в себя обвал более 100 крылатых ракет на химические объекты в Сирии.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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