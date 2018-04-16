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WSJ: Трамп розглядав можливість удару по російським об'єктам у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядав три різні варіанти нанесення удару по сирійській території, один з яких передбачав ураження російських та іранських об'єктів. Американський лідер у результаті затвердив гібридний варіант, який був втілений в суботу, повідомила в неділю газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає УНН

За даними видання, три опції були представлені в Білому домі міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Перший і найбільш поміркований варіант передбачав нанесення ударів по сирійським об'єктах, які мали, за даними Пентагону, відношення тільки до хімзброї. Другий варіант розширював список цілей за рахунок пунктів командування і дослідницьких центрів військового призначення. Третій, що включав ймовірне ураження російських ППО в Сирії, був націлений на те, щоб повністю зломити обороноздатність збройних сил арабської республіки, не зачіпаючи урядові об'єкти, стверджує видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей звинуватила Росію в блокуванні в Радбезі ООН розслідування хіматак у Сирії

За даними видання, сам Трамп запропонував радникам розглянути можливість нанесення ударів по іранських і російським об'єктам на території країни, якщо це знадобиться для знищення сирійської військової техніки. Меттіс виступив проти такого сценарію, попередивши про небезпеку дій у відповідь. В результаті американський президент зупинився на гібридному варіанті, що включає в себе обвал понад 100 крилатих ракет на хімічні об'єкти у Сирії.

Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

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