WSJ: рф запустила вчетверо больше ракет и дронов по Украине этой осенью, чем прошлой

За сентябрь, октябрь и ноябрь россия запустила более 6 тысяч взрывных дронов и ракет против Украины — втрое больше, чем за предыдущие три месяца, и в четыре раза больше, чем в осенние месяцы 2023 года. Это свидетельствует о значительном увеличении российских запасов, усиленных новыми заводами по производству дронов и северокорейским оружием. об этом пишет Wall Street Journall, передает УНН.

Детали

россия активно использует иранские дроны Shahed, а также больше баллистических ракет, которые сложнее перехватить.

Одной из новых тактик рф является использование дешевых дронов-приманок для истощения украинской системы противовоздушной обороны. Эти дроны предназначены для того, чтобы ввести в заблуждение радарные системы и заставить израсходовать ограниченные запасы боеприпасов. Часто эти приманки являются незаряженными, и они не достигают цели, что делает их "потерянными" по определению украинских военных.

В то же время, украинские военные отвечают на эти угрозы усиленным использованием электронной борьбы. Они активно применяют техники глушения сигналов для уничтожения дронов и смещения их с курса. Украина полагается на современные системы противовоздушной обороны, но президент Владимир Зеленский отмечает, что страна нуждается в значительно большем количестве таких систем, чтобы эффективно противостоять растущей угрозе со стороны рф.

Эти увеличенные атаки имеют не только стратегическое значение, но и серьезно влияют на моральное состояние украинцев. В течение последних месяцев, из-за этих обстрелов, пострадали мирные жители, а также была серьезно нарушена энергетическая инфраструктура Украины. Однако они также указывают на растущую зависимость россии от своих союзников, особенно Ирана и Северной Кореи, в производстве дронов и ракет.

Украина постепенно совершенствует свои системы противовоздушной обороны. В октябре более 93% всех дробей было перехвачено или уничтожено, однако перехват ракет оставляет желать лучшего, особенно когда речь идет о балластических и гиперзвуковых ракетах. На фоне этих вызовов мобильные подразделения противовоздушной обороны работают на пределе своих возможностей, используя каждую возможность для защиты украинского неба.

Дополнение

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты.

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.