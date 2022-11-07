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WSJ: советник Байдена провел секретные переговоры с помощниками путина на фоне опасений по эскалации и ядерных угроз

WSJ: советник Байдена провел секретные переговоры с помощниками путина на фоне опасений по эскалации и ядерных угроз

Киев • УНН

 • 263121 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел тайные переговоры с высокопоставленными помощниками российского президента владимира путина на фоне опасений по поводу эскалации и ядерных угроз, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"В последние месяцы главный советник президента Байдена по национальной безопасности провел конфиденциальные беседы с главными помощниками президента россии владимира путина, пытаясь снизить риск более широкого конфликта вокруг Украины и предостеречь москву от применения ядерного или иного оружия массового уничтожения", - пишет издание и отмечает, что об этом заявили представители США и союзников.

Официальные лица, как указано, заявили, что советник США по национальной безопасности Джейк Салливан контактировал с юрием ушаковым, советником путина по внешней политике. Салливан также разговаривал со своим прямым коллегой в российском правительстве патрушевым, добавили официальные лица.

По словам официальных лиц, цель заключалась в том, чтобы защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

На вопрос, участвовал ли Салливан в тайных беседах с ушаковым или патрушевым, пресс-секретарь совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон ответила: "Люди заявляют о многом" и отказалась от дальнейших комментариев. Кремль не ответил на запрос о комментариях.

Белый дом публично не подтверждал никаких контактов между Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта, когда он разговаривал с патрушевым.

Дополнение

Советник Байдена по национальной безопасности посетил Украину в знак поддержки.

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