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WSJ: радник Байдена провів секретні переговори з помічниками путіна на тлі побоювань щодо ескалації та ядерних загроз

WSJ: радник Байдена провів секретні переговори з помічниками путіна на тлі побоювань щодо ескалації та ядерних загроз

Київ • УНН

 • 263125 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів таємні переговори з високопоставленими помічниками російського президента володимира путіна на тлі побоювань щодо ескалації та ядерних загроз, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

"В останні місяці головний радник президента Байдена з національної безпеки провів конфіденційні бесіди з головними помічниками президента росії володимира путіна, намагаючись знизити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти москву від застосування ядерної чи іншої зброї масового знищення", - пише видання і зазначає, що про це заявили представники США та союзників.

Офіційні особи, як вказано, заявили, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван контактував з юрієм ушаковим, радником путіна із зовнішньої політики. Салліван також розмовляв зі своїм прямим колегою в російському уряді миколою патрушевим, додали офіційні особи.

За словами офіційних осіб, ціль полягала в тому, щоб захиститися від ризику ескалації та тримати канали зв’язку відкритими, а не обговорювати врегулювання війни в Україні.

На запитання, чи брав участь Салліван у таємних бесідах з ушаковим чи патрушевим, прессекретар ради національної безпеки США Едріен Вотсон відповіла: "Люди заявляють багато про що" і відмовилася від подальших коментарів. Кремль не відповів на запит про коментарі.

Білий дім публічно не підтверджував жодних контактів між Салліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником із березня, коли він розмовляв із патрушевим.

Доповнення

Радник Байдена з національної безпеки відвідав Україну на знак підтримки.

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