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WSJ узнала о планах Трампа встретиться с главами трех крупнейших немецких автоконцернов

Киев  •  УНН

 • 11221 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа изучает идею пригласить в Белый дом руководителей крупнейших немецких автоконцернов Volkswagen, BMW и Daimler, чтобы попытаться ускорить переговоры с Евросоюзом о заключении нового торгового соглашения. Об этом сообщила со ссылкой на официальных лиц США американская газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По данным издания, прием глав немецких автоконцернов в Белом доме может произойти “в течение ближайших нескольких дней”. С американской стороны во встрече планируют принять участие министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и главный экономический советник президента Лоуренс Кадлоу. Согласуется и короткая аудиенция немецкой стороны в Трампа.

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В Белом доме, как пишет издание, намерены уделить основное внимание на встрече наращиванию выпуска готовой продукции Volkswagen, BMW и Daimler на территории США и переноса ими производства комплектующих в Соединенные Штаты, чтобы снизить зависимость от импортируемых деталей. Автомобилестроители Германии сопротивляются этому, аргументируя свою позицию тем, что они с 2009 года и так увеличили производство в США в четыре раза, до 804 200 машин в год. Это долю, соответствующую примерно 7,4% годового выпуска всех легковых автомобилей в штатах.

По данным источников издания, Трамп рассчитывает на встрече вновь поднять вопрос о повышении пошлин на импорт машин и оказать давление на руководство немецких автоконцернов с тем, чтобы они убедили Берлин использовать свое положение крупнейшей экономики ЕС, чтобы добиться от Брюсселя ускорения переговоров о торговом соглашении с Вашингтоном . “Президент США не хочет повышать пошлины, но он не видит со стороны Брюсселя никаких действий и может быть вынужден прибегнуть к такому рычагу давления”, — пояснил один из источников WSJ.

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Как ранее информировал УНН, министерство торговли США в июне по указанию действующего американского лидера объявило о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Администрация Трампа рассматривала возможность введения 25-процентных пошлин на автомобили из Европы.

25 июля председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провел в Вашингтоне переговоры с Дональдом Трампом, по итогам которых заявил, что власти США и ЕС договорились о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров.

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