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ЄС і США домовилися працювати над скасуванням взаємних мит і торговельних бар'єрів

ЄС і США домовилися працювати над скасуванням взаємних мит і торговельних бар'єрів

Київ • УНН

 • 11318 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Влада США і ЄС дійшли згоди про початок роботи над скасуванням взаємних мит і торговельних бар’єрів. Про це заявив президент Дональд Трамп у середу після переговорів з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, інформує УНН.

“США і ЄС домовилися працювати разом, щоб досягти нульових тарифів, нульових торгових бар’єрів і нульових субсидій на промислові вироби”, — заявив американський лідер.

Він також зазначив, що США і ЄС створять робочу групу з вирішення питань у торговельній сфері і оцінці існуючих тарифів. За словами Трампа, група буде працювати “на благо обох сторін”. “Ми починаємо переговори зараз, але не знаємо, до чого вони призведуть”, — зазначив глава Білого дому.

У свою чергу глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за підсумками переговорів з американським президентом Дональдом Трампом в Вашингтоні повідомив, що “ми утримаємося від подальших зборів, поки ми ведемо переговори по вирішенню торговельних питань і поки одна зі сторін не припинить ці переговори”.

Як раніше повідомляв УНН, Дональд Трамп минулого тижня написав у своєму мікроблозі в Twitter, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, якщо ЄС не прибере торгові бар’єри щодо американських компаній. Він також закликав європейських автовиробників будувати свої заводи на території Америки.

Агентство Bloomberg у той же день повідомило, що торгові мита на автомобілі і запчастини з ЄС, введенням яких пригрозив Трамп, можуть торкнутися продукцію на 300 млрд і викликати заходи у відповідь.

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