ЕС и США договорились работать над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Власти США и ЕС договорились о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Об этом заявил президент Дональд Трамп в среду после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщает УНН.
“США и ЕС договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия”, — заявил американский лидер.
Он также отметил, что США и ЕС создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. По словам Трампа, группа будет работать “на благо обеих сторон”. “Мы начинаем переговоры сейчас, но не знаем, к чему они приведут”, — отметил глава Белого дома.
В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне сообщил, что “мы воздержимся от дальнейших сборов, пока мы ведем переговоры по решению торговых вопросов и пока одна из сторон не прекратит эти переговоры”.
Как ранее сообщал УНН, Дональд Трамп на прошлой неделе написал в своем микроблоге в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.
Агентство Bloomberg в тот же день сообщил, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут коснуться продукцию на 300 млрд и вызвать ответные меры.