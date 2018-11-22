WSJ дізналася про плани Трампа зустрітися з главами трьох найбільших німецьких автоконцернів

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає ідею запросити до Білого дому керівників найбільших німецьких автоконцернів Volkswagen, BMW та Daimler, щоб спробувати прискорити переговори з Євросоюзом про укладення нової торгової угоди. Про це повідомила з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів американська газета The Wall Street Journal, інформує УНН.