WSJ дізналася про плани Трампа зустрітися з главами трьох найбільших німецьких автоконцернів

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає ідею запросити до Білого дому керівників найбільших німецьких автоконцернів Volkswagen, BMW та Daimler, щоб спробувати прискорити переговори з Євросоюзом про укладення нової торгової угоди. Про це повідомила з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів американська газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

За даними видання, прийом глав німецьких автоконцернів у Білому домі може відбутися “протягом найближчих декількох днів”. З американської сторони у зустрічі планують взяти участь міністр торгівлі Уілбур Росс, представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер та головний економічний радник президента Лоуренс Кадлоу. Узгоджується і коротка аудієнція німецької сторони у Трампа.

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У Білому домі, як пише видання, мають намір приділити основну увагу на зустрічі нарощуванню випуску готової продукції Volkswagen, BMW та Daimler на території США і переносу ними виробництва комплектуючих у Сполучені Штати, щоб знизити залежність від імпортованих деталей. Автомобілебудівники Німеччини чинять опір цьому, аргументуючи свою позицію тим, що вони із 2009 року і так збільшили виробництво в США у чотири рази, до 804,2 тисяч машин на рік. Це являє собою частку, відповідну приблизно 7,4% річного випуску всіх легкових автомобілів у штатах.

За даними джерел видання, Трамп розраховує на зустрічі знову підняти питання про підвищення мит на імпорт машин і чинити тиск на керівництво німецьких автоконцернів із тим, щоб вони переконали Берлін використовувати своє становище найбільшої економіки ЄС, аби домогтися від Брюсселя прискорення переговорів про торговельну угоду з Вашингтоном. “Президент США не хоче підвищувати мита, але він не бачить із боку Брюсселя ніяких дій і може бути змушений вдатися до такого важеля тиску”, — пояснило одне з джерел WSJ.

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Як раніше інформував УНН, міністерство торгівлі США в червні за вказівкою діючого американського лідера оголосило про початок розслідування, покликаного визначити, чи створюють загрозу американській національній безпеці постачання в країну автомобілів та комплектуючих з інших держав. Адміністрація Трампа розглядала можливість введення 25-відсоткових мит на автомобілі з Європи.

25 липня голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер провів у Вашингтоні переговори із Дональдом Трампом, за підсумками яких заявив, що влада США і ЄС дійшли згоди про початок роботи над скасуванням взаємних мит і торговельних бар’єрів.

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