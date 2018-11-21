BMW запустить онлайн-сервіс таксі в Китаї

BMW стане першим західним автовиробником, що запустив такий сервіс у Китаї. Німецький автобудівний та авіамоторний концерн вже отримав ліцензію на надання таких послуг у місті Ченду на південному заході Китаю. Раніше в цьому році компанія створила відповідну дочірню компанію, BMW Mobility Service.

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За даними консалтингової компанії Bain & Co, китайський ринок онлайн-сервісів таксі оцінюється майже в 30 млрд доларів США, до 2020 року він має вирости до 72 млрд доларів. Близько 90% ринку припадає на місцевий сервіс Didi Chuxing, домінування компанії стало однозначним після придбання в 2016 році місцевого підрозділу Uber. Інший німецький автовиробник, Daimler, у жовтні повідомив про створення спільного підприємства з китайською компанією Geely Group — вони також збираються запустити онлайн-сервіс таксі.

Як раніше інформував УНН, у Китаї провели випробування таксі EHang 184 — квадрокоптера, який може одночасно перевозити до двох пасажирів. Крім інженерів і глави стартапу, в польотах брав участь заступник мера Гуанчжоу, де проводили випробування.