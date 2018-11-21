BMW запустит онлайн-сервис такси в Китае

BMW станет первым западным автопроизводителем, запустил такой сервис в Китае. Немецкий автосборочные и авиамоторный концерн уже получил лицензию на предоставление таких услуг в городе Чэнду на юго-западе Китая. Ранее в этом году компания создала соответствующую дочернюю компанию, BMW Mobility Service.

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По данным консалтинговой компании Bain & Co, китайский рынок онлайн-сервисов такси оценивается почти в 30 млрд долларов США, к 2020 году он должен вырасти до 72 млрд долларов. Около 90% рынка приходится на местный сервис Didi Chuxing, доминирование компании стало однозначным после приобретения в 2016 году местного подразделения Uber. Другой немецкий автопроизводитель, Daimler, в октябре сообщил о создании совместного предприятия с китайской компанией Geely Group — они также собираются запустить онлайн-сервис такси.

Как ранее информировал УНН, в Китае провели испытания такси EHang 184 - квадрокоптера, который может одновременно перевозить до двух пассажиров. Кроме инженеров и главы стартапа, в полетах участвовал заместитель мэра Гуанчжоу, где проводили испытания.