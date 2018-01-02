У Китаї запустили перші безпілотні поїзди власного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У суботу у пекінському метро були офіційно введені в експлуатацію безпілотні потяги. Повністю автоматизовані поїзди були в Китаї і раніше, проте ці стали першими, виробленими і розробленими країною, передає УНН з посиланням на Xinhua.
У Китаї вже існують безпілотні магазини та супермаркети. Безпілотні автівки також отримали дозвіл курсувати на деяких тестових дорогах.
Тепер Китаї стартувала перша лінія метро, що повністю розроблена на внутрішньому ринку країни: рухомий склад, системи сигналізації, відеоспостереження та залізничних колій.
За словами оператора метро, ціла поїздка проходить через 9 станцій і охоплює 14,4 км. Очікується, що в таких подорожах братимуть участь до 70 тис. пасажирів щодня.
Як повідомляв УНН, у Сінгапурі запрацювало перше у світі безпілотне таксі.