В Китае запустили первые беспилотные поезда собственного производства

В Китае уже существуют беспилотные магазины и супермаркеты. Беспилотные автомобили также получили разрешение курсировать на некоторых тестовых дорогах.

Теперь Китае стартовала первая линия метро, ​​полностью разработана на внутреннем рынке страны: подвижной состав, системы сигнализации, видеонаблюдение и железнодорожные пути.

По словам оператора метро, ​​поездка проходит через 9 станций и охватывает 14,4 км.

Как сообщал УНН, в Сингапуре заработало первое место в мире беспилотное такси.