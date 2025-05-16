Woodsystems на Design Hall: новый уровень эстетики, технологий и украинского мастерства

3–4 мая в стенах Мистецького Арсенала состоялось выдающееся событие — Design Hall, собравшее лучших представителей современного украинского и мирового дизайна. Но среди десятков экспонентов особенно выделялась выставка Woodsystems — яркий пример того, как современный дизайн может быть глубоким, смелым и на 100% украинским — единственный участник, который не ограничился показом отдельных объектов, а представил масштабную, комплексную концепцию кухонного пространства, передает УНН.

Отдельная зона была посвящена фасадам — настоящей галерее материалов и текстур, которую можно было рассматривать часами. Фасады Woodsystems ручной работы, которые уже стали визитной карточкой бренда, поразили посетителей своей уникальностью: впервые можно было увидеть фасады из соломы разных оттенков, цветов и узоров, инкрустированные полудрагоценными камнями. Среди экспонатов Woodsystems, продемонстрировавших уникальное сочетание ремесла и инноваций — фасад с селенитом, патинированная латунь с гравировкой, а также уникальные композиции, где тонкие соломенные орнаменты гармонично сочетались с металлом.

Но главной звездой выставки стала дизайнерская кухня Woodsystems — образец функционального искусства, поразивший посетителей масштабом, деталями и смелостью решений. Созданная из мрамора Dover white, привезенного из Намибии, с акцентным шпоном зирикоте — редким деревом, растущим в Центральной Америке и Африке и используемым в производстве музыкальных инструментов и оружия, дизайнерская кухня Woodsystems поражала сразу. В сочетании с натуральной кожей, европейским дубом, крупноплетеными сетками, деталями из нержавеющей стали и итальянской премиальной фурнитурой, она стала настоящей одой безупречному вкусу.

Но красота — в первую очередь в деталях: розетки из камня, бар из натурального мрамора, который поднимается с помощью пульта, ящики с кожаными ковриками, авторская полка с нестандартной геометрией — все это создано вручную, с вниманием к каждой линии и текстуре.

В течение двух дней экспозиция Woodsystems, созданная в рамках дизайн-события Design Hall, не оставалась без внимания — у стенда не стихали очереди. Особым акцентом стали мастер-классы, где все желающие могли воочию увидеть, как вручную изготавливаются фасады Woodsystems ручной работы из настоящей соломы — шаг за шагом, с мастерством, передающимся через прикосновение. Второй мастер-класс был посвящен росписи фирменных 3D-жаворонков — символа бренда, который уже стал узнаваемым элементом стилистики участие Woodsystems в Design Hall.

Гостей ожидали и приятные сюрпризы: шоколад ручной работы, созданный в виде кастомных фасадов бренда — изысканный подарок, который подчеркивал внимание к деталям во всем.

Украинский бренд кухни Woodsystems, известный своим авторским подходом к созданию интерьеров, продемонстрировал не просто продукт — он показал новый уровень предметного дизайна, где гармонично сочетаются инновационные технологии, уникальные материалы, художественное видение и безупречная реализация. И самое главное — все это создано в Украине.