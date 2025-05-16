Woodsystems на Design Hall: новий рівень естетики, технологій і української майстерності

3–4 травня у стінах Мистецького Арсеналу відбулася визначна подія — Design Hall, що зібрала кращих представників сучасного українського та світового дизайну. Але серед десятків експонентів особливо вирізнялася виставка Woodsystems — яскравий приклад того, як сучасний дизайн може бути глибоким, сміливим і на 100% українським — єдиний учасник, який не обмежився показом окремих об’єктів, а презентував масштабну, комплексну концепцію кухонного простору, передає УНН.

Окрема зона була присвячена фасадам — справжній галереї матеріалів і текстур, яку можна було розглядати годинами. Фасади Woodsystems ручної роботи, які вже стали візитівкою бренду, вразили відвідувачів своєю унікальністю: вперше можна було побачити фасади зі соломи різних відтінків, кольорів і візерунків, інкрустовані напівкоштовним камінням. Серед експонатів Woodsystems, що продемонстрували унікальне поєднання ремесла та інновацій — фасад із селенітом, патинована латунь з гравіюванням, а також унікальні композиції, де тонкі солом’яні орнаменти гармонійно поєднувалися з металом.

Та головною зіркою виставки стала дизайнерська кухня Woodsystems — зразок функціонального мистецтва, що вразила відвідувачів масштабом, деталями і сміливістю рішень. Створена з мармуру Dover white, привезеного з Намібії, з акцентним шпоном зирикоте — рідкісним деревом, що росте в Центральній Америці та Африці й використовується у виробництві музичних інструментів і зброї, дизайнерська кухня Woodsystems вражала одразу. У поєднанні з натуральною шкірою, європейським дубом, великоплетеними сітками, деталями з нержавіючої сталі та італійською преміальною фурнітурою, вона стала справжньою одаю бездоганному смаку.

Та краса — в першу чергу у деталях: розетки з каменю, бар із натурального мармуру, який підіймається за допомогою пульта, шухляди з шкіряними килимками, авторська полиця з нестандартною геометрією — усе це створено вручну, з увагою до кожної лінії та текстури.

Протягом двох днів експозиція Woodsystems, створена у межах дизайн-події Design Hall, не залишалася без уваги — біля стенду не стихали черги. Особливим акцентом стали майстер-класи, де всі охочі могли на власні очі побачити, як вручну виготовляються фасади Woodsystems ручної роботи зі справжньої соломи — крок за кроком, з майстерністю, що передається через дотик. Другий майстер-клас був присвячений розпису фірмових 3D-жайворонків — символу бренду, який уже став впізнаваним елементом стилістики участь Woodsystems у Design Hall.

Гостей очікували й приємні сюрпризи: шоколад ручної роботи, створений у вигляді кастомних фасадів бренду — вишуканий подарунок, який підкреслював увагу до деталей у всьому.

Український бренд кухні Woodsystems, відомий своїм авторським підходом до створення інтер’єрів, продемонстрував не просто продукт — він показав новий рівень предметного дизайну, де гармонійно поєднуються інноваційні технології, унікальні матеріали, художнє бачення та бездоганна реалізація. І найголовніше — усе це створено в Україні.