WOG одержал победу в тендере "УЗ" и сэкономит государству более 2 млн гривен

Соответственно, филиал ЦЗВ "Укрзализныци" намерен заключить с победителем договор о поставке почти 5,3 тыс. тонн смазочных материалов и масел.

Ценовое предложение "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" скала 154521 795.36 грн, в то время как ожидаемая стоимость тендера составила 157 028 928.42 грн.

Напомним, как сообщал УНН, крупнейшим импортером итальянского авиатоплива в Украине стала компания группы WOG.