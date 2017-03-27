WOG одержал победу в тендере "УЗ" и сэкономит государству более 2 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Компания "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" во время тендерных закупок смазочных материалов на нужды "Укрзализныци" предложила наиболее приемлемую цену. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, передает УНН.
Соответственно, филиал ЦЗВ "Укрзализныци" намерен заключить с победителем договор о поставке почти 5,3 тыс. тонн смазочных материалов и масел.
Ценовое предложение "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" скала 154521 795.36 грн, в то время как ожидаемая стоимость тендера составила 157 028 928.42 грн.
Напомним, как сообщал УНН, крупнейшим импортером итальянского авиатоплива в Украине стала компания группы WOG.