WOG отримав перемогу у тендері "УЗ" та зекономить державі більше 2 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Компанія “ВОГ АЕРО ДЖЕТ” під час тендерної закупівлі мастильних матеріалів на потреби “Укрзалізниці” запропонувала найбільш прийнятну ціну. Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передає УНН.
Відповідно, філія ЦЗВ “Укрзалізниці” має намір укласти з переможцем договір про поставку майже 5,3 тис. т мастил та олив.
Цінова пропозиція “ВОГ АЕРО ДЖЕТ” скала 154 521 795.36 грн, в той час як очікувана вартість тендеру становила 157 028 928.42 грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, найбільшим імпортером італійського авіапалива в Україну стала компанія групи WOG.