Wizz Air из-за критики отменяет возобновление рейсов из москвы в Абу-Даби
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Европейский лоукостер Wizz Air временно приостанавливает на неопределенный срок возобновление рейсов из москвы в Абу-Даби. Как пишет Reuters, это сделано из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании, передает УНН.
Детали
В частности, в своем заявлении об отложении возобновления рейсов компания не упоминает критику в социальных сетях, аргументируя свое решение "ограничением в цепочке поставок отрасли".
Также Wizz Air заявила, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.
Дополнение
Ранее стало известно, что Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, решила возобновить полеты в россию. По словам представителей компании, решение является ответом на спрос пассажиров.