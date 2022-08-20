Wizz Air из-за критики отменяет возобновление рейсов из москвы в Абу-Даби

Детали

В частности, в своем заявлении об отложении возобновления рейсов компания не упоминает критику в социальных сетях, аргументируя свое решение "ограничением в цепочке поставок отрасли".

Также Wizz Air заявила, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.

Дополнение

Ранее стало известно, что Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, решила возобновить полеты в россию. По словам представителей компании, решение является ответом на спрос пассажиров.