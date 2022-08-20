Wizz Air через критику відміняє відновлення рейсів з москви до Абу-Дабі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Європейський лоукостер Wizz Air тимчасово призупиняє на невизначений термін відновлення рейсів з москви до Абу-Дабі. Як пише Reuters, це зроблено через масштабну критику та заклики до бойкоту компанії, передає УНН.
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Зокрема, у своїй заяві про відкладення поновлення рейсів компанія не згадує критику в соціальних мережах, аргументуючи своє рішення "обмеженням в ланцюжку постачання галузі".
Також Wizz Air заявила, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.
Доповнення
Раніше стало відомо, що Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air в Об'єднаних Арабських Еміратах, вирішила відновити польоти до росії. За словами представників компанії, рішення є відповіддю на попит пасажирів.