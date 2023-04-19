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WhatsApp против перехода Великобритании на новое шифрование сообщений

WhatsApp против перехода Великобритании на новое шифрование сообщений

Киев • УНН

 • 867481 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. WhatsApp и другие приложения для обмена сообщениями выступают против перехода Великобритании на новое шифрование сообщений, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

WhatsApp и другие сервисы обмена сообщениями объединились, чтобы выступить против плана Великобритании заставить технологические компании взломать сквозное шифрование частных сообщений в предложенном законе об интернет-безопасности.

WhatsApp, Signal и пять других приложений, принадлежащих компании Meta, подписали открытое письмо, в котором говорится о том, что закон может дать "неизбранному чиновнику полномочия ослабить конфиденциальность миллиардов людей по всему миру".

Британский законопроект о безопасности в Интернете изначально был разработан с целью создания одного из самых строгих режимов регулирования таких платформ, как Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

Предложения были смягчены в ноябре, когда требование пресечь "законный, но вредоносный контент" было изъято в целях защиты свободы слова, а основное внимание было уделено незаконному контенту, в частности, связанному с безопасностью детей.

Британское правительство заявило, что законопроект "никоим образом не является запретом на сквозное шифрование, а также он не потребует от провайдеров ослабления шифрования. Однако закон потребует, чтобы регулятор Ofcom мог заставить платформы использовать аккредитованные технологии шифрования или пытаться разработать новые технологии для обнаружения контента, содержащего сексуальное насилие над детьми.

Компании, подписавшие письмо-петицию, заявили, что это несовместимо со сквозным шифрованием, которое позволяет прочитать сообщение только отправителю и получателю.

Законопроект представляет "беспрецедентную угрозу для приватности, безопасности и защиты каждого гражданина Великобритании и людей по всему миру, с которыми они общаются", - отметили они.

Представитель британского правительства заявил: "Мы поддерживаем надежное шифрование, но это не может происходить за счет общественной безопасности".

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