WhatsApp проти переходу Великобританії на нове шифрування повідомлень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. WhatsApp та інші додатки для обміну повідомленнями виступають проти переходу Великобританії на нове шифрування повідомлень, передає УНН з посиланням на Reuters.
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WhatsApp та інші сервіси обміну повідомленнями об'єдналися, щоб виступити проти плану Великобританії змусити технологічні компанії зламати наскрізне шифрування приватних повідомлень у запропонованому законі про інтернет-безпеку.
WhatsApp, Signal і п'ять інших додатків, що належать компанії Meta, підписали відкритий лист, в якому йдеться про те, що закон може дати "необраному чиновнику повноваження послабити конфіденційність мільярдів людей по всьому світу".
Британський законопроєкт про безпеку в Інтернеті спочатку був розроблений з метою створення одного з найсуворіших режимів регулювання таких платформ, як Facebook, Instagram, TikTok і YouTube.
Пропозиції були пом'якшені в листопаді, коли вимога припинити "законний, але шкідливий контент" була вилучена з метою захисту свободи слова, а основна увага була приділена незаконному контенту, зокрема, пов'язаному з безпекою дітей.
Британський уряд заявив, що законопроєкт "жодним чином не є забороною на наскрізне шифрування, а також він не вимагатиме від провайдерів послаблення шифрування. Проте закон вимагатиме, щоб регулятор Ofcom міг змусити платформи використовувати акредитовані технології шифрування або намагатися розробити нові технології для виявлення контенту, що містить сексуальне насильство над дітьми.
Компанії, які підписали лист-петицію заявили, що це несумісно з наскрізним шифруванням, яке дозволяє прочитати повідомлення лише відправнику та одержувачу.
Законопроєкт становить "безпрецедентну загрозу для приватності, безпеки та захисту кожного громадянина Великобританії та людей по всьому світу, з якими вони спілкуються", - зазначили вони.
Представник британського уряду заявив: "Ми підтримуємо надійне шифрування, але це не може відбуватися коштом громадської безпеки".
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