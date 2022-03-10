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19:03 • 66825 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114083 просмотра

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Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Киев • УНН

 • 208904 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Международная система денежных переводов Western Union осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину и приостанавливает работу на территории России и Беларуси, пишет УНН со ссылкой на Financial Post.

Цитата

"В течение последних недель наши команды работали над тем, чтобы поддерживать наших украинских клиентов, в том числе миллионы вынужденных переселенцев, всеми возможными способами. Это включает в себя пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные услуги по переводу денег”, - сообщили в компании.

“Мы тщательно проанализировали внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. В конечном счете, в свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы приняли решение приостановить наши операции в России и Беларуси”, - говорится в заявлении компании.

Ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе платежная компания PayPal Holdings Inc закрыла свои услуги в России, сославшись на "текущие обстоятельства", присоединившись к многим финансовым и технологическим компаниям, которые приостановили свою деятельность в России после вторжения страны в Украину.

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