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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 208906 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міжнародна система грошових переказів Western Union засуджує неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну і призупиняє роботу на території Росії та Білорусі, пише УНН з посиланням на Financial Post.

Цитата

"Протягом останніх тижнів наші команди працювали над тим, щоб підтримувати наших українських клієнтів, у тому числі мільйони вимушених переселенців, усіма можливими способами. Це включає в себе пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей", - повідомили в компанії.

"Ми ретельно проаналізували внутрішні та зовнішні фактори, включаючи наслідки для наших шановних колег, партнерів та клієнтів. У кінцевому рахунку, у світлі триваючих трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну, ми прийняли рішення призупинити наші операції в Росії і Білорусі", - йдеться в заяві компанії.

Раніше

Як писав УНН, минулого тижня платіжна компанія PayPal Holdings Inc закрила свої послуги в Росії, пославшись на "поточні обставини", приєднавшись до багатьох фінансових і технологічних компаній, які призупинили свою діяльність в Росії після вторгнення країни в Україну.

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