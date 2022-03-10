Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міжнародна система грошових переказів Western Union засуджує неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну і призупиняє роботу на території Росії та Білорусі, пише УНН з посиланням на Financial Post.
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"Протягом останніх тижнів наші команди працювали над тим, щоб підтримувати наших українських клієнтів, у тому числі мільйони вимушених переселенців, усіма можливими способами. Це включає в себе пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей", - повідомили в компанії.
"Ми ретельно проаналізували внутрішні та зовнішні фактори, включаючи наслідки для наших шановних колег, партнерів та клієнтів. У кінцевому рахунку, у світлі триваючих трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну, ми прийняли рішення призупинити наші операції в Росії і Білорусі", - йдеться в заяві компанії.
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Як писав УНН, минулого тижня платіжна компанія PayPal Holdings Inc закрила свої послуги в Росії, пославшись на "поточні обставини", приєднавшись до багатьох фінансових і технологічних компаній, які призупинили свою діяльність в Росії після вторгнення країни в Україну.