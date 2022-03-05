PayPal прекращает работу в России из-за войны против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Платежная компания PayPal Holdings Inc рано утром в субботу закрыла свои услуги в России, сославшись на "текущие обстоятельства", присоединившись к многим финансовым и технологическим компаниям, которые приостановили свою деятельность в России после вторжения страны в Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"В текущих обстоятельствах мы останавливаем работу PayPal в России", - заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.
Он добавил, что компания "поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине".
Детали
Представитель компании сказал, что PayPal будет поддерживать снятие средств "в течение определенного периода времени, гарантируя, что остатки на счетах будут распределены в соответствии с законами и правилами".
Ранее
1 марта стало известно, что платежные системы Mastercard и Visa заблокировали доступ нескольким российским банкам.