PayPal прекращает работу в России из-за войны против Украины

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"В текущих обстоятельствах мы останавливаем работу PayPal в России", - заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.

Он добавил, что компания "поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине".

Детали

Представитель компании сказал, что PayPal будет поддерживать снятие средств "в течение определенного периода времени, гарантируя, что остатки на счетах будут распределены в соответствии с законами и правилами".

Ранее

1 марта стало известно, что платежные системы Mastercard и Visa заблокировали доступ нескольким российским банкам.