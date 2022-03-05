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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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PayPal припиняє роботу в Росії через війну проти України

PayPal припиняє роботу в Росії через війну проти України

Київ • УНН

 • 159742 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Платіжна компанія PayPal Holdings Inc рано вранці в суботу закрила свої послуги в Росії, зіславшись на "поточні обставини", приєднавшись до багатьох фінансових та технологічних компаній, які призупинили свою діяльність у Росії після вторгнення країни в Україну, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"У поточних обставинах ми зупиняємо роботу PayPal у Росії", - заявив президент та головний виконавчий директор компанії Ден Шульман.

Він додав, що компанія "підтримує міжнародне співтовариство в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні".

Деталі

Представник компанії сказав, що PayPal буде підтримувати зняття коштів "протягом певного періоду часу, гарантуючи, що залишки на рахунках будуть розподілені відповідно до законів і правил".

Раніше

1 березня стало відомо, що платіжні системи Mastercard та Visa заблокували доступ кільком російським банкам.

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