PayPal припиняє роботу в Росії через війну проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Платіжна компанія PayPal Holdings Inc рано вранці в суботу закрила свої послуги в Росії, зіславшись на "поточні обставини", приєднавшись до багатьох фінансових та технологічних компаній, які призупинили свою діяльність у Росії після вторгнення країни в Україну, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"У поточних обставинах ми зупиняємо роботу PayPal у Росії", - заявив президент та головний виконавчий директор компанії Ден Шульман.
Він додав, що компанія "підтримує міжнародне співтовариство в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні".
Деталі
Представник компанії сказав, що PayPal буде підтримувати зняття коштів "протягом певного періоду часу, гарантуючи, що залишки на рахунках будуть розподілені відповідно до законів і правил".
Раніше
1 березня стало відомо, що платіжні системи Mastercard та Visa заблокували доступ кільком російським банкам.