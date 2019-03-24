Warner Music заключил первый в истории музыкальный контракт с искусственным интеллектом

Endel — это сервис для расслабления, концентрации, мотивации и улучшения сна. Он анализирует геолокацию пользователя, его пульс, время суток, погодные условия и создает индивидуальный трек.

В помощью нейросети записано уже пять пластинок: “Тихая ночь”, “Дождливая ночь”, “Облачный день”, “Облачная ночь” и “Туманное утро”. В следующих альбомах упор будет сделан на режимы “концентрация” и “в дороге”.

Инвесторами альбомов выступили Amazon Alexa Fund и Jillionaire Major Lazer. “Мы создаем персонализированные аудиозаписи, но уверены, что слушателям понравятся и заранее записанные альбомы. Так мы сможем продемонстрировать силу музыки и технологий”, — говорит Олег Ставицкий, создатель Endel.

Это не первый случай, когда искусственный интеллект записывает собственные треки: в прошлом году вышел первый блэк-метал альбом, созданный нейросетью.

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