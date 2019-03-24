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Гурт The Prodigy запросив фанів на похорон Кіта Флінта

Київ • УНН

 • 18770 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Гурт The Prodigy запросив шанувальників на похорон Кіта Флінта, який помер на початку березня у віці 49 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter гурту.

Гурт The Prodigy запросив фанів на похорон Кіта Флінта

“Запрошуємо шанувальників вишикуватися уздовж шляху проходження процесії, яка стартує о 15:00 (17:00 за Києвом) у п’ятницю, 29 березня, в місті Брейнтрі (графство Ессекс), щоб проводити в останню путь Кіфа (Кіта Флінта) і влаштувати овацію в пам’ять про нього”, — йдеться в повідомленні, розміщеному в суботу на сторінці гурту в Twitter.

Музиканти попередили, що на церковну службу будуть допущені лише родичі Флінта і його близькі друзі. При цьому вони відзначили, що охочі зможуть почути трансляцію церемонії через динаміки, які будуть встановлені зовні храму.

Тіло Флінта було виявлене 4 березня в його будинку. У той же день засновник і учасник електронного гурту Ліем Хоулетт повідомив, що музикант наклав на себе руки.

Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & ’raise the roof’ for Keef!
If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary’s church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9

— The Prodigy (@the_prodigy) 23 березня 2019 р.

Гурт The Prodigy був заснований в 1990 році. Першою піснею Флінта в його складі стала Firestarter (1996). Після виходу цей сингл протягом трьох тижнів утримував першу позицію в британському хіт-параді.

Нагадуємо, The Prodigy оголосили про скасування концертів.

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