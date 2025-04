Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта

“Приглашаем поклонников выстроиться вдоль пути следования процессии, которая стартует в 15:00 (17:00 по Киеву) в пятницу, 29 марта, в городе Брейнтри (графство Эссекс), чтобы проводить в последний путь Кифа (Кита Флинта) и устроить овацию в память о нем”, — говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице группы в Twitter.

Музыканты предупредили, что на церковную службу будут допущены лишь родственники Флинта и его близкие друзья. При этом они отметили, что желающие смогут услышать трансляцию церемонии через динамики, которые будут установлены снаружи храма.

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме. В тот же день основатель и участник электронной группы Лиэм Хоулетт сообщил, что музыкант покончил с собой.

Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & ’raise the roof’ for Keef!

If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary’s church in Bocking , no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9

— The Prodigy (@the_prodigy) 23 марта 2019

Группа The Prodigy была основана в 1990 году. Первой песней Флинта в ее составе стала Firestarter (1996). После выхода этот сингл на протяжении трех недель удерживал первую позицию в британском хит-параде.

Напоминаем, The Prodigy объявили об отмене концертов.