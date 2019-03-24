Warner Music уклав перший в історії музичний контракт зі штучним інтелектом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Warner Music став першим в світі лейблом, який уклав музичний контракт зі штучним інтелектом. За допомогою програми Endel розробники запишуть 15 альбомів, деякі з яких вийдуть вже в цьому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Guardian.
Endel — це сервіс для розслаблення, концентрації, мотивації і поліпшення сну. Він аналізує геолокацію користувача, його пульс, час доби, погодні умови і створює індивідуальний трек.
За допомогою нейромережі записано вже п’ять платівок: “Тиха ніч”, “Дощова ніч”, “Хмарний день”, “Хмарна ніч” і “Туманний ранок”. У наступних альбомах акцент буде зроблений на режими “концентрація” і “в дорозі”.
Інвесторами альбомів виступили Amazon Alexa Fund і Jillionaire Major Lazer. “Ми створюємо персоналізовані аудіозаписи, але впевнені, що слухачам сподобаються і заздалегідь записані альбоми. Так ми зможемо продемонструвати силу музики і технологій”, — каже Олег Ставицький, творець Endel.
Це не перший випадок, коли штучний інтелект записує власні треки: в минулому році вийшов перший блек-метал альбом, створений нейромережею.
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