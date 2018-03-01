Walmart не будет продавать оружие и боеприпасы лицам моложе 21 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, в связи с инцидентами со стрельбой в США намерена запретить продажу лицам моложе 21 года оружия и боеприпасов в своих магазинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Walmart.
Как следует из документа, руководство компании “в свете недавних событий” пересмотрело политику продажи огнестрельного оружия. “В дальнейшем мы повышаем возрастное ограничение на продажу огнестрельного оружия и боеприпасов до 21 года”, — отметили в Walmart. Её представители обещали, что данные правила вступят в силу “как можно скорее”.
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В заявлении говорится, что с 2015 года в сети Walmart прекратили продажу ряда видов винтовок, в том числе полуавтоматических AR-15 (из которого стрелял флоридский стрелок Николас Круз), пистолетов, за исключением штата Аляска, а также устройств для повышения скорострельности оружия (которыми пользовался массовый убийца Стивен Крэйг Пэддок) и расширенных обойм. При этом, как видно на сайте компании, в её магазинах можно купить другие виды огнестрельного оружия.
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Согласно новым нормам, Walmart также уберет со своего сайта изображение любых предметов, напоминающих штурмовые винтовки, это касается игрушек и пневматического оружия. Вместе с тем в заявлении говорится о том, что компания продолжит предлагать товары для спортсменов и охотников.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил за разработку обеими партиями законопроекта для предотвращения случаев вооруженного насилия и массовых убийств, в том числе в школах. Он должен предусматривать жесткие проверки желающих купить оружие и меры, не позволяющие ему попасть в руки психически больных людей.
Напомним, 14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновника стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был из неё исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.