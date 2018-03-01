Walmart не будет продавать оружие и боеприпасы лицам моложе 21 года

Как следует из документа, руководство компании “в свете недавних событий” пересмотрело политику продажи огнестрельного оружия. “В дальнейшем мы повышаем возрастное ограничение на продажу огнестрельного оружия и боеприпасов до 21 года”, — отметили в Walmart. Её представители обещали, что данные правила вступят в силу “как можно скорее”.

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В заявлении говорится, что с 2015 года в сети Walmart прекратили продажу ряда видов винтовок, в том числе полуавтоматических AR-15 (из которого стрелял флоридский стрелок Николас Круз), пистолетов, за исключением штата Аляска, а также устройств для повышения скорострельности оружия (которыми пользовался массовый убийца Стивен Крэйг Пэддок) и расширенных обойм. При этом, как видно на сайте компании, в её магазинах можно купить другие виды огнестрельного оружия.

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Согласно новым нормам, Walmart также уберет со своего сайта изображение любых предметов, напоминающих штурмовые винтовки, это касается игрушек и пневматического оружия. Вместе с тем в заявлении говорится о том, что компания продолжит предлагать товары для спортсменов и охотников.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил за разработку обеими партиями законопроекта для предотвращения случаев вооруженного насилия и массовых убийств, в том числе в школах. Он должен предусматривать жесткие проверки желающих купить оружие и меры, не позволяющие ему попасть в руки психически больных людей.

Напомним, 14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновника стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был из неё исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.