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Walmart не продаватиме зброю і боєприпаси особам молодше 21 року

Walmart не продаватиме зброю і боєприпаси особам молодше 21 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія Walmart, керуюча найбільшою в світі мережею оптової та роздрібної торгівлі, в зв'язку з інцидентами зі стріляниною в США має намір заборонити продаж особам молодше 21 року зброї і боєприпасів у своїх магазинах. Про це повідомляє УНН з посиланням офіційний сайт Walmart.

Як випливає з документа, керівництво компанії “у світлі недавніх подій” переглянуло політику щодо продажу вогнепальної зброї. “Надалі ми підвищуємо вікове обмеження на продаж вогнепальної зброї та боєприпасів до 21 року”, — відзначили в Walmart. Її представники обіцяли, що дані правила вступлять у силу “якомога швидше”.

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У заяві йдеться, що з 2015 року в мережі Walmart припинили продаж низки видів гвинтівок, у тому числі напівавтоматичних AR-15 (з якої стріляв флоридський стрілок Ніколас Круз), пістолетів, за винятком штату Аляска, а також пристроїв для підвищення скорострільності зброї (якими користувався масовий вбивця Стівен Крейг Педдок) і розширених обойм. При цьому, як видно на сайті компанії, у її магазинах можна купити інші види вогнепальної зброї.

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Згідно з новими нормами, Walmart також прибере зі свого сайту зображення будь-яких предметів, що нагадують штурмові гвинтівки, це стосується іграшок та пневматичної зброї. Разом з тим у заяві йдеться про те, що компанія продовжить пропонувати товари для спортсменів і мисливців.

Президент США Дональд Трамп в середу виступив за розробку обома партіями законопроекту для запобігання випадкам збройного насильства і масових вбивств, у тому числі в школах. Він повинен передбачати жорсткі перевірки бажаючих купити зброю і заходи, що не дозволяють їй потрапити до рук психічно хворих людей.

Нагадаємо, 14 лютого 2018 року 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Винуватця стрілянини заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі та був з нею виключений за неадекватну поведінку. У суді Ніколас Круз зізнався в тому, що він відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб. Він зміг легально придбати зброю, незважаючи на те, що раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Цей випадок став приводом для суспільної дискусії. 

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