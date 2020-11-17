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WADA обеспокоена экстерриториальным характером "акта Родченкова"

WADA обеспокоена экстерриториальным характером "акта Родченкова"

Киев  •  УНН

 • 13492 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает положительные элементы принятого Сенатом США антидопингового закона, получившего название "акт Родченкова" (RADA), однако обеспокоено некоторыми составляющими этого постановления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы WADA.

Так, WADA считает, что некоторые важные составляющие этого постановления “будут иметь непредвиденные последствия и подорвут глобальные правовые рамки борьбы с допингом, признанные на сегодняшний день 190 государствами, включая США”.

Агентство, в частности, выразило обеспокоенность в связи с “экстерриториальным” характером акта.

“Ни одна страна еще никогда не заявляла про свою уголовную юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с допингом, которые происходят за пределами ее национальных границ”, — отметили в агентстве.

Эксперты WADA считают, что “акт Родченкова” может привести к дублированию законов, находящихся в разных юрисдикциях, и тем самым поставить под угрозу единый свод антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций в рамках Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2003 году. Закон, одобренный Вашингтоном в одностороннем порядке, “скорее всего, подорвет чистый спорт”, поставив под угрозу важные партнерские связи и сотрудничество между отдельными странами, считают в WADA.

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Принятый 17 ноября Сенатом американского Конгресса экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, которые проводятся по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством.

Документ гарантирует защиту информаторов. Наказание за нарушение закона — штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследования отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года “акт Родченкова” был поддержан Палатой представителей Конгресса США.

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребление допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потери страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.

Утверждение Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга Москва называет голословными и бездоказательными и намерена добиваться его экстрадиции из США.

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