WADA обеспокоена экстерриториальным характером "акта Родченкова"

Так, WADA считает, что некоторые важные составляющие этого постановления “будут иметь непредвиденные последствия и подорвут глобальные правовые рамки борьбы с допингом, признанные на сегодняшний день 190 государствами, включая США”.

Агентство, в частности, выразило обеспокоенность в связи с “экстерриториальным” характером акта.

“Ни одна страна еще никогда не заявляла про свою уголовную юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с допингом, которые происходят за пределами ее национальных границ”, — отметили в агентстве.

Эксперты WADA считают, что “акт Родченкова” может привести к дублированию законов, находящихся в разных юрисдикциях, и тем самым поставить под угрозу единый свод антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций в рамках Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2003 году. Закон, одобренный Вашингтоном в одностороннем порядке, “скорее всего, подорвет чистый спорт”, поставив под угрозу важные партнерские связи и сотрудничество между отдельными странами, считают в WADA.

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Принятый 17 ноября Сенатом американского Конгресса экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, которые проводятся по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством.

Документ гарантирует защиту информаторов. Наказание за нарушение закона — штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследования отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года “акт Родченкова” был поддержан Палатой представителей Конгресса США.

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребление допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потери страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.

Утверждение Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга Москва называет голословными и бездоказательными и намерена добиваться его экстрадиции из США.

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