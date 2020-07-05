Допінг у РФ: ЗМІ визначили, що частина підписів на документах щодо проб та викритті спортсменів - були підробленими

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Експерти німецького видання Der Spiegel підтвердили, що підпис колишнього директора московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова під письмовими свідченнями щодо допінгових справ колишніх біатлоністок Ольги Зайцевої, Яни Романової та Ольги Вілухіної є підробкою. Про це повідомляється на сайті видання, передає УНН.

В ході розгляду в Спортивному арбітражному суді (CAS) Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спочатку представив дев’ять письмових показань від Родченкова. Раніше адвокат російських спортсменок Олексій Панич заявив російському агентству ТАСС, що незалежні британські та німецькі експерти визнали, що підпис Родченкова, який був переданий його адвокатами через МОК, є низькоякісною підробкою.

Згідно з думкою експертів, наданим Der Spiegel, в одному цифровому судово-медичному висновку дійшли висновку у тому, що один і той же файл із зображенням підпису Родченкова був вставлений в два різних документа з письмовими свідченнями. Решта сім документів були підписані від руки і, ймовірно, не Родченкова.

“Коли захист висловив сумніви в автентичності підписів в перший же день слухань у CAS в березні, МОК протягом 24 годин надав новий аффідевіт від Родченкова, але це не пояснює, як були отримані підписи в інших документах”, — йдеться в тексті.

Німецьке видання також повідомляло, що ДНК чоловіка, виявлене у допінг-пробі дворазової олімпійської чемпіонки з біатлону Ольги Зайцевої, належить чоловікові спортсменки. “Кілька свідчень в матеріалах швейцарського провадження, які Der Spiegel переглядав в останні тижні, не тільки підтверджують затвердження Зайцевої про невинність, але і піднімають питання про загальну достовірності розслідування “cочінскої змови”.

Зайцева, Романова і Вілухіна, які завершили професійну кар’єру, в листопаді 2017 року були не довічно дискваліфіковані МОК за порушення антидопінгових правил на Олімпіаді 2014 року в Сочі. Їх результати на Іграх були анульовані. Біатлоністки в Сочі стали срібними призерами в складі естафетної команди, разом з ними в тій гонці виступала Катерина Шумілова. Вілухіна також була позбавлена другого місця в спринті. Зайцева, Романова і Вілухіна подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду, слухання відбулися на початку березня 2020 року, рішення буде оголошено пізніше.

Додамо, на початку року WADA виявило маніпуляції з половиною підозрілих проб з московської антидопінгової лабораторії.

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