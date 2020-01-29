WADA виявило маніпуляції з половиною підозрілих проб з московської антидопінгової лабораторії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виявило маніпуляції зі 145 з 298 опинилися під підозрою допінг-проб з бази Московської лабораторії. Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив глава відділу розслідувань WADA Гюнтер Юнгер, пише УНН.
“Ми змогли визначити, який файл було видалено та коли. Але ми не завжди можемо їх відновити”, — розповів Юнгер. Глава відділу розслідувань WADA зазначив, що з травня до листопада він разом із своєю командою “був зайнятий лише тим, що визначав, які файли було змінено, видалено чи додано”.
Юнгер відзначив, що команда WADA вивчала питання зі зміною даних протягом півроку, з травня по листопад 2019 року. У підсумку відновити дані вдалося не цілком; Юнгер підкреслив, що всі 298 підозрілих випадків будуть ще раз перевірені.
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Через маніпуляції з даними допінг-проб у грудні 2019 року WADA відсторонило Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Зараз це рішення оскаржується в суді.
Додамо, що WADA тимчасово позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію.