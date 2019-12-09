Що передбачають санкції WADA проти РФ: нейтральний прапор на ЧС-2022 та Олімпіадах й інше

ukru
16:46 • 494 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 26332 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 113653 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 107982 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 125832 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 125052 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126901 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171418 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268534 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262252 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.1 м/с
37 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 26449 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 67530 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 43428 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 85405 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 34914 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 113653 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 125832 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 125052 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 110684 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 123337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 7668 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 7524 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 34910 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 67526 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105819 перегляди
Актуальне
Що передбачають санкції WADA проти РФ: нейтральний прапор на ЧС-2022 та Олімпіадах й інше

Що передбачають санкції WADA проти РФ: нейтральний прапор на ЧС-2022 та Олімпіадах й інше

Київ • УНН

 • 16885 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) на чотири роки відсторонило Росію від міжнародних змагань — в тому числі Олімпіад та чемпіонатів світу, пише УНН.

Російські атлети отримають право брати участь в них, якщо підтвердиться, що вони “чисті”. При цьому виступати їм можна буде тільки під нейтральним прапором (в тому числі на чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році). Крім того, Росія не буде приймати великі світові першості і подавати на них заявки, а російські чиновники не зможуть їх відвідувати. Глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель повідомив федеральним ЗМІ РФ, що перенесення чоловічого, жіночого та молодіжного чемпіонатів світу з хокею з Росії неможливе. За рішенням WADA, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) позбудеться права перевіряти спортсменів на допінг. Також Росія заплатить штраф, розмір якого попередньо складе близько п’яти мільйонів доларів.

Від змагань відсторонені 145 спортсменів (їх імена невідомі), чиї проби зникли з бази Московської антидопінгової лабораторії. Маніпуляції з нею і стали приводом для санкцій. Росія передала цю базу WADA в січні 2019 року задля зняття всіх обмежень щодо участі в міжнародних змаганнях. Вивчивши базу, WADA прийшло до висновку, що в неї хтось вносив зміни. Це тривало аж до початку 2019 року, хоча до того моменту базу давно вилучив Слідчий комітет РФ як речовий доказ у справі колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WADA: у разі потрапляння на ЧС-2022 — збірна РФ не матиме права на виступ з прапором та гімном

Глава РУСАДА Юрій Ганус називав нові претензії WADA “трагедією”, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв — “антиросійським серіалом”. Ганус припустив, що зміни в базу допінг-проб доручили внести впливові спортивні чиновники, щоб захистити репутацію колишніх спортсменів, які зараз займають високі посади. У Мінспорту заперечували причетність до зміни бази допінг-проб. Дмитро Медведєв заявив, що в Росії є проблеми з допінгом, але претензії WADA нагадують йому “нескінченний антиросійський серіал”. Санкції агентства він назвав “продовженням антиросійської істерії, яка придбала вже хронічну форму”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Допінг у РФ: рішення WADA буде обов’язковим для МОК

Росіянам хотіли заборонити виступати навіть під нейтральним прапором. Від цієї ідеї відмовилися заради молодого покоління спортсменів. За повне відсторонення росіян від міжнародних змагань виступав, зокрема, комітет атлетів WADA і віце-президент агентства Лінда Хеллеланд (вона назвала допінговий скандал в Росії найбільшим в історії світового спорту). Глава комітету щодо відповідності WADA Джонатан Тейлор заявив, що в агентстві всерйоз думали над повним відстороненням росіян, але колишні спортсмени виступили за те, щоб “представники нового покоління російських атлетів отримали можливість брати участь в змаганнях”.

Медведєв закликав оскаржити рішення WADA. Глава РУСАДА заявив, що у такого позову немає перспектив. Росія може оскаржити претензії WADA протягом 21 дня. Чи варто це робити, вирішує наглядова рада РУСАДА. Протягом 10 днів її учасники оголосять, чи буде Росія подавати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Глава уряду РФ Дмитро Медведєв висловив думку, що апеляцію подавати варто, але керівник РУСАДА Юрій Ганус заявив, що це безперспективно. При цьому він додав, що позов, швидше за все, все ж буде подано, щоб російські спортивні влади могли відстояти свою позицію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.25
Brent
$71.77
Bitcoin
$83,570.40
S&P 500
$5,614.90
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,016.11
Ethereum
$1,950.47