Що передбачають санкції WADA проти РФ: нейтральний прапор на ЧС-2022 та Олімпіадах й інше

Російські атлети отримають право брати участь в них, якщо підтвердиться, що вони “чисті”. При цьому виступати їм можна буде тільки під нейтральним прапором (в тому числі на чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році). Крім того, Росія не буде приймати великі світові першості і подавати на них заявки, а російські чиновники не зможуть їх відвідувати. Глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель повідомив федеральним ЗМІ РФ, що перенесення чоловічого, жіночого та молодіжного чемпіонатів світу з хокею з Росії неможливе. За рішенням WADA, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) позбудеться права перевіряти спортсменів на допінг. Також Росія заплатить штраф, розмір якого попередньо складе близько п’яти мільйонів доларів.

Від змагань відсторонені 145 спортсменів (їх імена невідомі), чиї проби зникли з бази Московської антидопінгової лабораторії. Маніпуляції з нею і стали приводом для санкцій. Росія передала цю базу WADA в січні 2019 року задля зняття всіх обмежень щодо участі в міжнародних змаганнях. Вивчивши базу, WADA прийшло до висновку, що в неї хтось вносив зміни. Це тривало аж до початку 2019 року, хоча до того моменту базу давно вилучив Слідчий комітет РФ як речовий доказ у справі колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

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Глава РУСАДА Юрій Ганус називав нові претензії WADA “трагедією”, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв — “антиросійським серіалом”. Ганус припустив, що зміни в базу допінг-проб доручили внести впливові спортивні чиновники, щоб захистити репутацію колишніх спортсменів, які зараз займають високі посади. У Мінспорту заперечували причетність до зміни бази допінг-проб. Дмитро Медведєв заявив, що в Росії є проблеми з допінгом, але претензії WADA нагадують йому “нескінченний антиросійський серіал”. Санкції агентства він назвав “продовженням антиросійської істерії, яка придбала вже хронічну форму”.

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Росіянам хотіли заборонити виступати навіть під нейтральним прапором. Від цієї ідеї відмовилися заради молодого покоління спортсменів. За повне відсторонення росіян від міжнародних змагань виступав, зокрема, комітет атлетів WADA і віце-президент агентства Лінда Хеллеланд (вона назвала допінговий скандал в Росії найбільшим в історії світового спорту). Глава комітету щодо відповідності WADA Джонатан Тейлор заявив, що в агентстві всерйоз думали над повним відстороненням росіян, але колишні спортсмени виступили за те, щоб “представники нового покоління російських атлетів отримали можливість брати участь в змаганнях”.

Медведєв закликав оскаржити рішення WADA. Глава РУСАДА заявив, що у такого позову немає перспектив. Росія може оскаржити претензії WADA протягом 21 дня. Чи варто це робити, вирішує наглядова рада РУСАДА. Протягом 10 днів її учасники оголосять, чи буде Росія подавати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Глава уряду РФ Дмитро Медведєв висловив думку, що апеляцію подавати варто, але керівник РУСАДА Юрій Ганус заявив, що це безперспективно. При цьому він додав, що позов, швидше за все, все ж буде подано, щоб російські спортивні влади могли відстояти свою позицію.