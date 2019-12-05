Допінг у РФ: рішення WADA буде обов'язковим для МОК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рішення виконавчого комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо можливих санкцій щодо російського спорту буде обов’язковим для Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це на прес-конференції за підсумками засідання виконкому МОК заявив президент організації Томас Бах, зазначає УНН.
Глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздянков 28 листопада заявив, що у МОК немає причин позбавляти російських спортсменів права брати участь в Іграх 2020 року в Токіо і 2022 року в Пекіні під прапором країни. Свою позицію він пояснив тим, що національний олімпійський комітет не причетний до можливих маніпуляцій з базою даних московської лабораторії, тому підстав накладати санкції на існує.
“Воно (рішення) буде обов’язковим. В Олімпійській хартії йдеться про прийняття антидопінгового кодексу, так що якщо рішення буде прийнято згідно з антидопінговим кодексом, то воно буде обов’язковим для МОК”, — сказав Бах.
Він зазначив, що МОК буде спиратися на новий Міжнародний стандарт відповідності кодексу для сторін-підписантів, який був прийнятий в квітні 2018 року.
Варто також зазначити, що МОК немає сумнівів щодо маніпуляцій з базою московської лабораторії.
#IOCEB Press Conference with IOC President Thomas BACH #Lausanne https://t.co/sxvlw81xeh— IOC MEDIA (@iocmedia) December 5, 2019