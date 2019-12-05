Допинг в РФ: решение WADA будет обязательным для МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздянков 28 ноября заявил, что у МОК нет причин лишать российских спортсменов права участвовать в Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под флагом страны. Свою позицию он объяснил тем, что национальный олимпийский комитет не причастен к возможным манипуляциям с базой данных московской лаборатории, поэтому оснований накладывать санкции на существует.

“Оно (решение) будет обязательным. В Олимпийской хартии говорится о принятии антидопингового кодекса, так что если решение будет принято в соответствии с антидопинговым кодексом, то оно будет обязательным для МОК”, — сказал Бах.

Он отметил, что МОК будет опираться на новый Международный стандарт соответствия кодекса для сторон-подписантов, который был принят в апреле 2018 года.

Стоит также отметить, что МОК нет сомнений относительно манипуляций с базой московской лаборатории.

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