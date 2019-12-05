Допінг у РФ: МОК немає сумнівів щодо маніпуляцій з базою московської лабораторії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має сумнівів щодо наявності маніпуляцій в базі даних московської антидопінгової лабораторії. Про це заявив на прес-конференції за підсумками засідання виконкому МОК президент організації Томас Бах, зазначає УНН.
“Я повинен вам нагадати, що в 2016 році був тимчасовий звіт (Річарда) Макларена, який був представлений за два-три тижні до Ігор в Ріо-де-Жанейро. До Ігор 2018 роки ми вже отримали остаточний звіт і звіт комісії (Самуеля) Шміда. У них були детально описані маніпуляції з антидопінгової системою, зокрема на Олімпіаді в Сочі. Зараз у нас очевидна ситуація, у нас немає підстав сумніватися, що після відновлення РУСАДА (Російського антидопінгового агентства), після санкцій, які були винесені раніше, що після всього цього, очевидно, була нова маніпуляція зі старими даними, ми так бачимо цю ситуацію і про це сказали в нашій заяві”, — заявив Бах.
“Я не буду спекулювати на тему можливих майбутніх подій, я не знаю всіх деталей рішення, яке WADA винесе 9 грудня. Нам треба дочекатися цього рішення і, я сподіваюся, WADA прояснить, на які події їх остаточне рішення буде поширюватися і з яких причин” , - додав він.
Російська сторона не передала в обумовлений з WADA термін базу даних лабораторії: доступ до інформації експерти організації отримали в перших числах січня — на кілька днів пізніше дедлайну (31 грудня). Збереження ідентичності бази московської лабораторії було умовою відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) у вересні минулого року.
У зв’язку з виявленими фактами маніпуляцій з даними лабораторії комітет по відповідності WADA рекомендував виконкому прийняти санкції у відношенні російського спорту, зокрема на чотири роки заборонити спортсменам країни виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу під національним прапором. Остаточне рішення буде прийнято виконкомом WADA 9 грудня.
Варто також зазначити, що глава РУСАДА Юрій Ганус розповів російській редакції BBC про те, чому за минулі чотири роки допінгова криза тільки посилилася.