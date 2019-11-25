Глава РУСАДА про можливе відсторонення РФ від Олімпіади та Євро-2020: дна ми ще не досягли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські спортсмени виявилися під загрозою відсторонення від літньої Олімпіади та Євро-2020 — і знову через допінгові проблеми. Глава РУСАДА Юрій Ганус розповів російській редакції BBC про те, чому за минулі чотири роки допінгова криза тільки посилилася, передає УНН.

На фразу журналістів, що: “Багато хто говорить про реальну можливість того, що Росія втратить право брати участь під своїм прапором у літніх Олімпійських іграх в Токіо. Британські ЗМІ не виключають, що Росія може втратити право поїхати на чемпіонат Європи з футболу 2020 року, а Санкт-Петербург не зможе приймати матчі. Наскільки це ймовірний сценарій?”, Ганус відповів: “Така ймовірність є. Зараз Російське антидопінгове агентство знаходиться в режимі обумовленої відповідності стандарту ВАДА. Щоб зберегти його, ми повинні були виконати дві умови. Перше — до 31 грудня 2018 року пустити експертів в Московську лабораторію і передати їм електронну базу. Друге — до 30 червня 2019 року забезпечити передачу матеріальних даних — тих проб за списком, які будуть представлені в відділ розслідування ВАДА”.

“Формально, навіть при тому, що першу умову ми виконали пізніше — в середині січня, — комітет з відповідності ВАДА його зарахував до проведення перевірки. Але відділ розслідування агентства встановив цілий ряд невідповідностей, база була автентична”, — додав Ганус.

На запитання: “Ви за час своєї роботи все-таки визначилися, чи була в Росії підтримка допінгу на державному рівні чи ні? Який був масштаб проблеми?”, російський чиновник сказав, що: “Ну ось ці зміни в базі даних — це що?”, на уточнюючу репліку, що це означає “підтримку на державном рівні”, глава РУСАДА заявив: “Виходить так. Це зробили люди, наділені серйозними владними повноваженнями. Проблеми були на вищому рівні спортивного керівництва”.

Говорячи про інформацію, за якою ФСБ мала доступ до проб під час Зимової Олімпіади-2014 у російському Сочі, російський чиновник сказав: “Ви знаєте, тут не „вірю — не вірю“, я не в ромашку граю, все-таки відповідальність. Але критично важливо з’ясувати всі обставини тих справ і розібратися, щоб поставити крапку. З’ясувати насамперед для самих себе, розумієте. Перш за все, щоб не допускати цього надалі. Тому що наслідки і втрати для нашого спорту ще рано рахувати. До дна ми ще не дійшли”.

Як писав УНН, комітет WADA рекомендував позбавити статусу РУСАДА.

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