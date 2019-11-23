Комітет WADA рекомендував позбавити статусу РУСАДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому позбавити статусу відповідності Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт WADA.
Рішення з цього приводу виконком WADA обговорюватиме на засіданні в Парижі 9 грудня, йдеться в документі.
Нагадаємо, WADA відновило статус РУСАДА через три роки після відсторонення через допінговий скандал восени 2018 року. Однією з умов було надання WADA даних московської антидопінгової лабораторії. У січні РУСАДА виконало його і передало всесвітнього агентству свої дані.
Однак пізніше Росію запідозрили в тому, що в базі даних московської антидопінгової лабораторії були зміни, які могли свідчити про нові спроби приховати правду про вживання заборонених препаратів. У вересні стало відомо про те, що WADA дала Росії додаткові три тижні для дачі пояснень. І хоча відповідний лист було відправлено на початку жовтня, до середини листопада питання у фахівців WADA і незалежних експертів все ж залишилися.
Позбавлення РУСАДА статусу відповідності може призвести до усунення російської збірної від участі в літній Олімпіаді 2020 року в Токіо.