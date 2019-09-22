WADA підозрює Росію в наданні недостовірних даних щодо допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) надало сфальсифіковані дані з московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Звіт про діяльність Московської антидопінгової лабораторії буде представлений комітетом по відповідності WADA виконкому організації на початку наступного тижня.
Раніше, в п'ятницю, німецький журналіст Хайо Зеппель повідомив, що російську сторону підозрюють у маніпулюванні даними московської антидопінгової лабораторії.
"Було б передчасно обговорювати це питання до того, як комітет по відповідності WADA представить свій звіт нашому виконавчому комітету в понеділок. Підсумки доповіді будуть оприлюднені після завершення зустрічі", — повідомило джерело в WADA.
У Всесвітньому антидопінговому агентстві підтвердили цю інформацію і повідомили, що оприлюднять звіт після засідання виконавчого комітету. До цього у WADA відмовилися коментувати інформацію про підозри.
Нагадаємо, розслідувачі повідомили про відвідини шефом "туристів з Солсбері" штаб-квартири WADA.