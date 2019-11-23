Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт WADA.
Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе.
Напомним, WADA восстановило статус РУСАДА спустя три года после отстранения из-за допингового скандала осенью 2018 года. Одним из условий было предоставление WADA данных московской антидопинговой лаборатории. В январе РУСАДА выполнило его и передало всемирному агентству свои данные.
Однако позже Россию заподозрили в том, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть правду об употреблении запрещенных препаратов. В сентябре стало известно о том, что WADA дала России дополнительные три недели для дачи объяснений. И хотя соответствующее письмо было отправлено в начале октября, к середине ноября вопросы у специалистов WADA и независимых экспертов все же остались.
Лишение РУСАДА статуса соответствия может привести к отстранению российской сборной от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.