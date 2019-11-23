Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА

Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе.

Напомним, WADA восстановило статус РУСАДА спустя три года после отстранения из-за допингового скандала осенью 2018 года. Одним из условий было предоставление WADA данных московской антидопинговой лаборатории. В январе РУСАДА выполнило его и передало всемирному агентству свои данные.

Однако позже Россию заподозрили в том, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть правду об употреблении запрещенных препаратов. В сентябре стало известно о том, что WADA дала России дополнительные три недели для дачи объяснений. И хотя соответствующее письмо было отправлено в начале октября, к середине ноября вопросы у специалистов WADA и независимых экспертов все же остались.

Лишение РУСАДА статуса соответствия может привести к отстранению российской сборной от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.