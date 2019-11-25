Глава РУСАДА о возможном отстранении РФ от Олимпиады и Евро-2020: дна мы еще не достигли

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские спортсмены оказались под угрозой отстранения от летней Олимпиады и Евро-2020 — и снова из-за допиновых проблем. Глава РУСАДА Юрий Ганусов рассказал российской редакции BBC о том, почему за прошедшие четыре года допинговый кризис только усилился, передает УНН.

На фразу журналистов, что: “Многие говорят о реальной возможности того, что Россия потеряет право участвовать под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Британские СМИ не исключают, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи. Насколько это вероятный сценарий?”, Ганус ответил: “Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту ВАДА. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА”.

“Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже — в середине января, — комитет по соответствию ВАДА его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична”, — добавил Ганус.

На вопрос: “Вы за время своей работы всё-таки определились, была в России поддержка допинга на государственном уровне или нет? Какой был масштаб проблемы?”, российский чиновник сказал, что: “Ну вот эти изменения в базе данных — это что?”, На уточняющую реплику, что это означает “поддержку на государственном уровне”, глава РУСАДА заявил: “Получается, так. Это сделали люди, наделенные серьёзными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства”.

Говоря об информации, согласно которой ФСБ имела доступ к проб во время Зимней Олимпиады-2014 в российском Сочи, российский чиновник сказал: “Вы знаете, здесь не „верю — не верю“, я не в ромашку играю, всё-таки ответственность. Но критически важно выяснить все обстоятельства тех дел и разобраться, чтобы поставить точку. Выяснить прежде всего для самих себя, понимаете. Прежде всего, чтобы не допускать этого впредь. Потому что последствия и потери для нашего спорта ещё рано считать. До дна мы еще не дошли”.

Как писал УНН, комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА.

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