WADA: у разі потрапляння на ЧС-2022 - збірна РФ не матиме права на виступ з прапором та гімном
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Збірна Росії в разі потрапляння до фінальної частини чемпіонату світу 2022 року з футболу в Катарі повинна виступати там у нейтральному статусі. Про це на прес-конференції заявив глава комітету щодо відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Джонатан Тейлор, передає УНН.
“Якщо вони кваліфікуються, а я не знаю, чи відбудеться це, це буде команда нейтральних спортсменів. Російського прапора і представників Росії там не буде”, — сказав Тейлор. При цьому глава комітету щодо відповідності WADA зазначив, що збірна Росії зможе виступити у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2022 року під прапором країни.
Додамо, що у понеділок виконком WADA прийняв рішення застосувати ряд санкцій відносно російського спорту, зокрема позбавити на чотири роки спортсменів країни можливості виступати на міжнародних змаганнях під прапором Росії і заборонити проводити великі міжнародні турніри на території РФ.