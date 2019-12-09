WADA: в случае попадания на ЧМ-2022 - сборная РФ не будет иметь права на выступление с флагом и гимном

“Если они квалифицируются, а я не знаю, произойдет ли это, это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет”, — сказал Тейлор. При этом глава комитета по соответствию WADA отметил, что сборная России сможет выступить в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года под флагом страны.

Добавим, что в понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.