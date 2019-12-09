WADA позбавило Росію права виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чотири роки позбавив Росію права брати участь в міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу. Про це повідомляє російське агентство ТАСС, пише УНН.
“Рекомендація комітету щодо відповідності була схвалена одноголосно”, — йдеться в повідомленні.
Таким чином, російські спортсмени в найближчі чотири роки не зможуть виступати на Олімпіадах і світових першостях під прапором країни. Також Росія позбудеться права приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення.
Крім того, виконком WADA ввів чотирирічну заборону на відвідування міжнародних спортивних заходів російськими держслужбовцями та керівництвом Олімпійського комітету Росії (ОКР) і Паралімпійського комітету Росії (ПКР).
25 листопада комітет по відповідності WADA рекомендував виконкому організації усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Це пов’язано з підозрами в маніпуляціях допінг-пробами з бази даних Московської антидопінгової лабораторії.
Варто зазначити, що рішення виконавчого комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо можливих санкцій щодо російського спорту буде обов’язковим для Міжнародного олімпійського комітету (МОК).