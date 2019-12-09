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WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Киев  •  УНН

 • 12990 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает российское агентство ТАСС, пишет УНН.

“Рекомендация комитета о соответствии была одобрена единогласно”, — говорится в сообщении.

Таким образом, российские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также Россия лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Кроме того, исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации устранить Россию от международных соревнований на четыре года. Это связано с подозрениями в манипуляциях допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Стоит отметить, что решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) о возможных санкций в отношении российского спорта будет обязательным для Международного олимпийского комитета (МОК).

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