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Что предусматривают санкции WADA против РФ: нейтральный флаг на ЧМ-2022 и Олимпиадах и другое

Что предусматривают санкции WADA против РФ: нейтральный флаг на ЧМ-2022 и Олимпиадах и другое

Киев  •  УНН

 • 16885 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре года отстранило Россию от международных соревнований — в том числе Олимпиад и чемпионатов мира, пишет УНН.

Российские атлеты получат право участвовать в них, если подтвердится, что они “чистые”. При этом выступать им можно будет только под нейтральным флагом (в том числе на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году). Кроме того, Россия не будет принимать крупные мировые первенства и подавать на них заявки, а российские чиновники не смогут их посещать. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил федеральным СМИ РФ, что перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен. По решению WADA, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится права проверять спортсменов на допинг. Также Россия заплатит штраф, размер которого предварительно составит около пяти миллионов долларов.

От соревнований отстранены 145 спортсменов (их имена неизвестны), чьи пробы пропали из базы Московской антидопинговой лаборатории. Манипуляции с ней и стали поводом для санкций. Россия передала эту базу WADA в январе 2019 года ради снятия всех ограничений по участию в международных соревнованиях. Изучив базу, WADA пришло к выводу, что в нее кто-то вносил изменения. Это продолжалось вплоть до начала 2019 года, хотя к тому моменту базу давно изъял Следственный комитет РФ как вещественное доказательство по делу бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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Глава РУСАДА Юрий Ганусов называл новые претензии WADA “трагедией”, премьер-министр Дмитрий Медведев — “антироссийским сериалом”. Ганус предположил, что изменения в базу допинг-проб поручили внести влиятельные спортивные чиновники, чтобы защитить репутацию бывших спортсменов, сейчас занимающих высокие должности. В Минспорта отрицали причастность к изменению базы допинг-проб. Дмитрий Медведев заявил, что в России есть проблемы с допингом, но претензии WADA напоминают ему “бесконечный антироссийский сериал”. Санкции агентства он назвал “продолжением антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму”.

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Россиянам хотели запретить выступать даже под нейтральным флагом. От этой идеи отказались ради молодого поколения спортсменов. За полное отстранение россиян от международных соревнований выступал, в частности, комитет атлетов WADA и вице-президент агентства Линда Хеллеланд (она назвала допинговый скандал в России самым крупным в истории мирового спорта). Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что в агентстве всерьез думали над полным отстранением россиян, но бывшие спортсмены выступили за то, чтобы “представители нового поколения российских атлетов получили возможность участвовать в соревнованиях”.

Медведев призвал обжаловать решение WADA. Глава РУСАДА заявил, что у такого иска нет перспектив. Россия может обжаловать претензии WADA в течение 21 дня. Стоит ли это делать, решает наблюдательный совет РУСАДА. В течение 10 дней его участники объявят, будет ли Россия подавать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что апелляцию подавать стоит, но руководитель РУСАДА Юрий Ганус заявил, что это бесперспективно. При этом он добавил, что иск, скорее всего, все же будет подан, чтобы российские спортивные власти могли отстоять свою позицию.

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